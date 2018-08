Bewoner ontplofte Arnhemse flat 'was een lieverd, maar zat in het verkeerde milieu'

Bewoner Bart G. die in het ziekenhuis overleed na de explosie in zijn flat. Foto: Facebook

ARNHEM - Bart G., de 33-jarige bewoner van de flat aan de Daphnestraat in Arnhem waar maandagavond een explosie plaatsvond, was volgens zijn buren 'een vriendelijke jongen en een prima schoonzoon'. Maar diezelfde buren zeggen ook dat hij grote problemen had en dat de politie daar ook van wist. 'Nu is hij dood. Hoe groot zijn je problemen dan?'

Een 'wanbetaler met regelmatig deurwaarders op de stoep', 'iemand die dreigbrieven onder zijn ruitenwisser of tegen zijn deur vond' en 'iemand die veel louche types over de vloer kreeg'.

Zo omschrijven buren Bart G., die overleed in het ziekenhuis na de explosie in zijn huis aan de Daphnestraat. Maar Bart was ook iemand 'die altijd mijn kinderen leuk begroette' en 'een prima schoonzoon zou kunnen zijn'. Kortom: een vriendelijke jongen in een verkeerd milieu.

Dreigbrieven onder de ruitenwisser

Verscheidene buren vertellen over dreigbrieven die hij kreeg. Een buurman* zegt dat ze onder de ruitenwisser van zijn dure BMW zaten, maar ook aan de voorkant van het appartementencomplex. Een buurvrouw* beaamt dat: 'Het was voor iedereen te lezen. Een kladje, bij de ingang van het appartementencomplex. Daar stond iets op als: Klootzak, je rijdt wel een dure auto maar betaalt je rekeningen niet. We maken je af als je de rekeningen niet betaalt.'

LAATSTE NIEUWS: Identiteit tweede dode bekend

Volgens de buurvrouw heeft de politie deze dreigbrieven ook gezien en gelezen. Een andere buurvrouw, Hilda Jansen, bevestigt dat: 'Er is ook melding gedaan van dreigbrieven. (...) Die hebben beneden in de galerij gehangen en daar is politie bij geweest.'

'Politie wist van problemen met Bart'

Volgens buren wist de politie wel degelijk van de problemen. Een buurvrouw* uit het complex zegt dat ze bij de wijkagent 'haar vermoedens over drugshandel en drugsgebruik' heeft geuit. Ze snapt er dan ook niets van dat de politie meldt dat het pand niet in verband gebracht werd met drugscriminaliteit. Ze laat Omroep Gelderland weten erover te denken te gaan verhuizen: 'Het voelt niet meer zo veilig hier, ook niet na die moord van twee jaar geleden op de hoek van de straat.'

Volgens zijn buren was Bart een aardige jongen. Een buurvrouw uit het complex* zegt: 'Hij zei altijd hoi tegen mijn kinderen, het is een vriendelijke jongen. Maar we gingen niet bij elkaar op de koffie.' Een buurman* iets verderop: 'Hij had een vriendelijk gezicht, maakte prietpraatjes over het weer en liep een beetje mank. Bij criminelen krijg je een beeld van ongure types, maar dat was hij zeker niet. Mensen die iets te verbergen hebben, willen natuurlijk ook niet opvallen.'

Buurvrouw Hilda Jansen zegt dat Bart veel mensen over de vloer kreeg: 'Het is natuurlijk raar en opvallend wanneer verschillende auto's komen aanrijden op tijden wanneer normale mensen slapen. Die onrust voelde je ook wel.'

Er zaten gangsters met blingblingkleding bij, ongure types Anonieme buurman

De louche types die op bezoek kwamen, gaven vooral 's avonds en 's nachts overlast. 'Er zaten gangsters met blingblingkleding bij, ongure types', aldus een buurman*. Ook had Bart veel ruzie met zijn vriendin, dan schold hij haar de huid vol en werd er met de deuren geslagen. De buren in de flat konden dat ook horen.

Foto: Omroep Gelderland

Onderbuurvrouw Jenny Hendrikx: 'Ik zat achter mijn computer toen ik (maandagavond, dl.) een klap en glasgerinkel hoorde. Ik dacht dat hij zijn vriendin aan het slaan was, want dat gebeurde wel vaker. Dan werd er met van alles gegooid.'

Volgens Hendrikx heeft ze bij de politie wel eens melding gemaakt van huiselijk geweld.

Toch was Bart op de gangen en in de lift van het complex ook heel vriendelijk. Een buurvrouw*: 'Hij was, denk ik, ook wel een lieverd, maar hij heeft in het verkeerde milieu gezeten. En daar kwam hij ook niet meer uit. Nu is hij dood. Hoe groot zijn je problemen dan?'

Hij heeft in het verkeerde milieu gezeten. En daar kwam hij ook niet meer uit Anonieme buurvrouw

Een buurman die ook anoniem wil blijven zegt 'nooit last van hem te hebben gehad', maar het wel opvallend te vinden dat hij elke paar weken van auto ruilde. Na de dreigbrieven deed Bart zijn dure BMW weg en huurde hij verschillende auto's bij verhuurbedrijven.

'Hij huurde de auto waarschijnlijk om niet op te vallen bij de activiteiten waar hij zich mee bezig hield, hij wilde anoniem zijn.' Volgens de anonieme buurman was Bart tijdens de explosie van maandag in het bijzijn van zijn beste vriend: 'Die twee waren altijd bij elkaar. Ze kwamen samen met een derde persoon naakt en al brandend de deur uit. Als een soort Daltons renden ze achter elkaar aan naar beneden.'

'Soms waren ze zo stoned als een garnaal'

De derde persoon, die door de politie later is gevonden en nu zwaargewond in het ziekenhuis ligt, is volgens de buurman ook een vriend. Andere buren vinden het lastig om te bevestigen wie de twee andere mannen zijn. Een buurvrouw: 'Ik herken ze niet, want er kwamen zoveel mensen over de vloer. Soms waren ze zo stoned als een garnaal.'

Ook zijn er volgens buren een keer de sloten van Barts voordeur vervangen en stonden er geregeld deurwaarders op zijn stoep. Navraag bij woningverhuurder Volkshuisvesting leert dat het wettelijk niet is toegestaan voor een deurwaarder om de verhuurder in te lichten als de sloten worden gewisseld.

Daarom wist Volkshuisvesting niet dat Bart G. een wanbetaler was. 'Wij hebben echt geen enkele melding gehad over dit adres', benadrukt een woordvoerder.

Zie ook: