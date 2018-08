Deel dit artikel:











Celstraf en verplichte behandeling voor man die oudere vrouwen beroofde Foto: Wikimedia Commons/Immanuel Giel

ZUTPHEN - Een 33-jarige man uit Arnhem moet 15 maanden de bak in voor het beroven van drie oudere vrouwen van hun sieraden. Dit deed hij op dezelfde dag. Ook moet hij zijn slachtoffers in totaal 605 euro aan schadevergoedingen betalen, heeft de rechtbank in Zutphen bepaald.

De man koos bewust de oudere dames als slachtoffers uit en beroofde hen op brutale wijze van de sieraden die zij droegen. Voor de rechtbank weegt het zwaar dat deze slachtoffers vaak nog lang ernstige psychische klachten hebben. De dader is verminderd toerekeningsvatbaar; hij moet zich maximaal een jaar laten opnemen en behandelen in een kliniek, zodra hij zijn straf heeft uitgezeten. Daarna moet hij ambulant verder worden behandeld en is hij verplicht beschermd te gaan wonen. Omdat de Arnhemmer zich moet laten opnemen, valt de gevangenisstraf lager uit. Daardoor kan de behandeling eerder van start. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52