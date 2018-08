Planken Wambuis: Genieten van de natuur

OTTERLO - Planken Wambuis is een prachtig en afwisselend natuurgebied op de Veluwe met heide, stuifzand, bos en gras- en bouwland. Veel mensen komen in augustus voor de bloeiende paarse heide, maar dit jaar moet je even zoeken voordat je dat gevonden hebt.

Boswachter Han ten Seldam van Natuurmonumenten neemt volgers van het natuurplatform BuitenGewoon op zondag 5 augustus gratis mee om het gebied te verkennen. De vaste BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink is lekker vakantie aan het vieren en daarom nam verslaggever Xandra Rakier het stokje over en meldde zich live bij Radio Gelderland.

Dorre heide

Rond deze tijd begint de heide normaal gesproken paars te kleuren. Het hoogtepunt ligt rond half augustus, maar door de droogte zal het dit jaar erg tegenvallen. Op de meeste plaatsen op de Veluwe zijn de heideplanten verpulverd, maar in het natuurgebied van Planken Wambuis kan je nog wat bloeiende heide vinden. ‘Het is wel minder dan voorgaande jaren, maar we hebben hier nog wel wat heide in bloei staan', vertelt Ten Seldam. De boswachter denkt dat niet alle heide hier doodgaat. 'Oude heide gaat nu dood, maar als de jonge heide het overleeft, dan bloeit het volgend jaar gewoon weer‘, vertelt Ten Seldam.

Herfst?

Het lijkt wel herfst. De bomen laten hun bladeren vallen en boswachter Han merkt op dat de eikels van de bomen erg klein zijn. 'Het lijkt veel, maar uiteindelijk komt er niks. We moeten kijken wat de winter zal brengen.' Ten Seldam vertelt dat de brandweer vaak de poelen met water moet vullen. 'De herten, reeën, pony's en zwijnen weten de waterpoelen goed te vinden. 'De zwijnen liggen er ook vaak lekker in te baden om verkoeling te zoeken.'

Spaanse runderen

De heide is ook een lekkere snack voor de Spaanse runderen van Peter van Geneijgen. Natuurmonumenten schakelde hem tien jaar geleden als expert in om te kijken welke runderen het beste in het gebied kunnen leven. 'De bedoeling was dat de grazers de heide en de voormalige landbouwgronden in het gebied open houden,' vertelt Van Geneijgen.

Tien jaar geleden deden zijn vijf Spaanse Sayaguesa-runderen hun entree in het gebied. 'Deze runderen zijn echte survivors. Ze hebben op voedselarme bodems geleefd en kunnen zichzelf redden. Maar ze hebben ook een prachtige wildkleur.' Volgens Van Geneijgen hebben de runderen niet zo veel last van de droogte. 'Ze moeten veel meer lopen voor minder eten, maar dat zijn ze gewend. Ik denk dat ze nog wel voldoende reserves kunnen opbouwen voor de winter.' De runderen zijn gek op bloeiende heide. 'Voor de runderen is de paarse heide een avondsnack. Ze hebben het niet nodig, maar het is wel lekker om te eten.' In totaal leven er ongeveer 100 Spaanse runderen op 2300 hectare.

Resedawitje

De afgelopen tijd zijn er ontzettend veel vlinderliefhebbers naar Planken Wambuis afgereisd om het resedawitje te spotten. 'De vogelakkers zijn eigenlijk speciaal voor de vogels, maar nu is hier ook het zeldzame resedawitje gespot.' Mensen rijden af en aan om de vlinder te spotten. 'Ze komen zelfs helemaal vanuit België', vertelt Ten Seldam. De bedoeling is wel om op de wandelpaden te blijven en niet de vogelakker op te rennen. Je hebt twee varianten ervan. 'Je hebt het gewone resedawitje en het oostelijke resedawitje. Je kunt ze moeilijk onderscheiden.' De boswachter waarschuwt wel dat als je de vlinder wilt spotten, je dan wel gebruik moet maken van de wandelpaden en niet het veld zelf in moet gaan. 'Zo kunnen we zorgen dat het resedawitje hier blijft en niet weggejaagd wordt.'

De vlinder op de foto is niet het resedawitje.

Meewandelen?

Volgers van het platform BuitenGewoon kunnen iedere eerste zondag van de maand met verslaggever Laurens Tijink op pad in een natuurgebied in Gelderland.