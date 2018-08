Verdachte opgepakt voor overval op cafetaria

WIJCHEN - Een 51-jarige man uit Wijchen is dinsdag aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een gewapende overval te hebben gepleegd op een snackbar aan de Zuiderpoort in zijn woonplaats. Dat meldt de politie donderdag.

Op 22 juli kwam een overvaller even voor 23.00 uur de snackbar binnen. Hij dwong het personeel onder bedreiging van een vuurwapen of iets wat daarop leek de inhoud van de kassa in een plastic tas te doen.

Daarna ging hij ervandoor.

Een getuigenoproep leverde een uitgebreid signalement van de verdachte op. Daarnaast waren er camerabeelden van de overval. Dat leidde tot de aanhouding van de verdachte.

Hij zit vast.