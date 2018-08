VIDEO: NEC presenteert aanwinst Labylle in ijssalon

NIJMEGEN - NEC heeft donderdagmiddag de nieuwe aanwinst Leroy Labylle in een toepasselijke ambiance gepresenteerd.

De Nijmeegse club zocht de verkoeling van een ijssalon in het centrum van de stad. Fans in een NEC-shirt kregen een gratis ijsje aangeboden.

Leroy Labylle is een linksback, die ook op andere posities aan de linkerflank inzetbaar is. De 27-jarige Belg speelde afgelopen seizoen voor VVV-Venlo en kwam ook uit voor PEC Zwolle, maar kende zijn beste periode bij MVV. In België speelde hij voor Racing Genk en Standard Luik.