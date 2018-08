Deel dit artikel:











Vijf jongeren opgepakt voor woningoverval Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De politie in Arnhem heeft in de afgelopen weken vijf jongeren aangehouden. Ze worden verdacht van een poging tot het plegen van een woningoverval in de Bakkerstraat. Dat was op 31 mei.

Een zesde verdachte moet nog worden opgepakt. De aangehouden verdachten zijn 16, 17 en 18 jaar oud. Ze komen allen uit Arnhem. Op die laatste dag in mei drongen vijf jongeren het trapportaal van de portiekwoning van een 62-jarige man binnen. De man verwachtte een pakketje en deed open toen hij hoorde dat er bezorger aan de deur was. Een pakket kreeg hij niet, wel een vuurwapen op zich gericht. Een worsteling volgde, waarbij het slachtoffer werd mishandeld door één of meerdere verdachten. Slachtoffer begon te schreeuwen De bewoner begon te schreeuwen, waarna de belagers zich uit de voeten maakten. De politie begon meteen een buurtonderzoek, sprak met het slachtoffer en passanten. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland Bureau GLD stond op 13 juni stil bij de woningoverval en toonde beelden van beveiligingscamera's. Hierop kreeg de politie een reeks van tips en die leidden tot de arrestatie van de vijf verdachten. Zij zitten allen nog vast na hun voorgeleiding bij de rechter-commissaris.