Balletzaal Malden voorlopig nog dicht vanwege asbest

MALDEN - De horecaruimte, balletzaal en aangrenzende berging van Sportcentrum De Veldschuur blijven voorlopig dicht. Onderzoek heeft aangetoond dat er zich geen asbestdeeltjes hebben verspreid in die ruimten, maar voor de zekerheid blijven die nog wel gesloten.

'Er is wel asbest. Dat wordt afgeschermd zodat het veilig is. Er wordt gezorgd dat het niet loslaat, zodat het veilig is voor de mensen', legt een woordvoerster van de gemeente Heumen uit.

Het sportcentrum werd op 23 juli gesloten nadat er asbest was aangetroffen. De rest van het sportcentrum is inmiddels weer open na onderzoek van een gecertificeerd onderzoeks- en adviesbureau.

De kruipruimte van het sportcentrum moet nog wel worden geïnspecteerd, maar dat gebeurt later omdat die ruimte regulier niet toegankelijk is.

