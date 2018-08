Moordpoging op schoondochter: 7 jaar cel

ALKMAAR - De 78-jarige Adriaan B. uit Elburg is donderdag door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot zeven jaar cel voor de moordpoging begin dit jaar op zijn ex-schoondochter.

De ex-schoonvader kon de echtscheiding van zijn zoon met de vrouw niet verkroppen en vond dat hij moest ingrijpen. Hij wachtte haar op bij haar woning in Heerhugowaard, schoot in haar mond met een luchtdrukwapen en stak haar meermalen met een mes, in arm, hals en borst.

De vrouw overleefde de aanslag doordat gemeentemedewerkers toevallig in de buurt waren en tussenbeide sprongen. Meerdere buurtbewoners waren getuige van de aanval.

Zie ook: Elburgse aanslagpleger (78) hoort een celstraf van 7 jaar tegen zich eisen