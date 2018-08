‘Gewone’ Bakker wil handhaving De Graafschap

DOETINCHEM - Erik Bakker is de nieuwe ervaren middenvelder van De Graafschap. Nadat de ‘spectaculaire aankoop’ Joey van den Berg voor NEC koos, tekende de 28-jarige middenvelder woensdag een contract voor één seizoen bij de Superboeren.

'Ik was meteen blij met de interesse en nadat ik mijn kansen heb afgewogen bij PEC Zwolle heb ik toch hiervoor gekozen', vertelt Bakker, die in Zwolle weinig uitzicht had op speeltijd in de basis. De 28-jarige middenvelder hoopt zijn ervaring over te brengen op de rest van de groep.

'Probeer veel te coachen'

'Qua leeftijd ben ik nog niet heel oud, maar ik heb wel vrij veel wedstrijden gespeeld en ben eerder aanvoerder geweest', aldus de oud-speler van PEC en Cambuur. 'Ik denk dat in wel in die rol pas. Ik probeer veel te coachen en de boel aan te sturen met de ervaring die ik heb.' De middenvelder maakt vrijdagavond zijn debuut in de afsluitende oefenwedstrijd tegen Al Jazira in Zelhem.



De ‘spectaculaire’ overgang van Van den Berg ging niet door, omdat De Graafschap met een eenjarig contract niet kon opbieden tegen de driejarige aanbieding van NEC. 'Die kiest gewoon voor de zekerheid', weet trainer Henk de Jong. 'Maar Erik is gewoon Erik. Een rustige, maar heel goed voetballende middenvelder die precies zegt wat hij moet zeggen. Het is geen domme schreeuwer, dat past hier ook niet.' B

akker heeft een duidelijke doelstelling in Doetinchem: 'Ik denk dat wij goed genoeg moeten zijn om erin te blijven. Daar horen we ook denk ik.'

Spelers in de etalage

Met Bakker is het totaal aantal zomeraanwinsten in de selectie van De Graafschap opgelopen tot tien. Reden voor de club om voormalig jeugdspelers Koen Huntelaar, Jurre Vreman, Kyvon Leidsman en Marlon Versteeg in de etalage te zetten voor een verhuurperiode. De Jong beaamt verder dat de club open staat voor aanbiedingen voor middenvelder Frank Olijve, die afgelopen winter een contract tekende.