Wat moet de koe straks eten? Schaarste dreigt door verdorde gewassen

TIEL - Allerhande gewassen gaan eraan met dit aanhoudende hete weer. Graanoogsten mislukken, wat betekent dat er minder stro beschikbaar komt. Gras groeit amper, waardoor ook hooi schaars wordt. De mais wordt soms voortijdig van het land gehaald, om nog iets over te houden.

John Polman uit Est (bij Geldermalsen) runt met zijn vrouw Elly Westrienen een bedrijf dat veevoer, stro, hooi en andere vee-, landbouw- en tuinproducten verkoopt. Zij halen zelf ook aren van het land om stro van te maken. Maar zijn bedrijf - en de hele branche - kan het weleens zwaar gaan krijgen.

'Normaal oogst ik per keer wel 600 pakken stro', zegt Polman. 'Maar nu nog geen 100. En gras kun je doorgaans meerdere keren oogsten, voor de hooi. Maar dat lukte nu maar één keer. Het groeit niet, door de hitte. Ik heb dit in de 25 jaar dat ik dit werk doe niet eerder zo meegemaakt. Normaal betrekken wij ook van leveranciers uit andere landen. Maar het is in heel Europa bloedheet, en dat betekent dat de producten prijzig gaan worden.'

Polman verwacht dus schaarste in zijn branche, want alle omliggende landen kampen eveneens met droogte. 'Dan moet het straks van heel ver komen' legt de ondernemer uit. En dat gaan we voelen in de portemonnee.

De 81-jarige Okkie van Westrienen is oprichter van het bedrijf. 'In 1976 was het heel droog, maar dit is nog erger. Veel bedrijven hebben in de lente het voer binnengehaald voor de winter, maar daar gaan ze nu al aan beginnen. Dus komt dat tekort straks in de herfst. En als er nog zo'n zomer achteraan komt, wordt het nog moeilijker voor veel bedrijven. Die redden het nu al bijna niet meer.'

Laag waterpeil probleem voor jachthavens

Ook jachthaven De Helling in Culemborg heeft problemen met de droogte. Door de lage waterstand is de entree van de haven nog maar 1,40 meter diep en dat is onvoldoende voor met name grotere zeilboten. Niet alleen bezoekende watersporters kunnen ermee te maken krijgen, in de haven zelf ligt ook een aantal schepen dat met de lage waterstand niet kan uitvaren.

Sommige boten hangen zelfs al gedeeltelijk los boven het water. Alle ligplaatshouders in Culemborg zijn door de plaatselijke watersportvereniging gewaarschuwd voor de lage waterstand in de havenmonding.