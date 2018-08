Deel dit artikel:











Bedrag Swim to Fight Cancer over halve ton Foto: REGIO8

DOETINCHEM - De teller van het sponsorbedrag van de aankomende editie van Swim to Fight Cancer in Doetinchem is deze week de halve ton gepasseerd. Daarmee wordt het totaalbedrag van vorig jaar zo goed als geëvenaard.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

'Trots en dankbaar zijn we!', laat de organisatie weten. 'Maar we knallen natuurlijk lekker door tot 9 september!'. Vorig jaar mocht penningmeester Hein Lenders uiteindelijk 51.800 euro overmaken naar de overkoepelende organisatie. De organisatie hoopt deze editie op een verdubbeling van het bedrag, in combinatie met een verdubbeling van het aantal deelnemers.



De inschrijving voor het evenement ging eind maart van start, en met nog een ruime maand te gaan hebben zich al 133 mensen aangemeld om te zwemmen. Op 9 september zullen de deelnemers, die zwemmen om geld op te halen voor de strijd tegen kanker, het water van de Oude IJssel trotseren. Mocht het wegens omstandigheden niet lukken om in Doetinchem de baantjes te trekken, wordt er uitgeweken naar Braamt.