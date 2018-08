Groentedief is niet te stoppen, volkstuineigenaren zijn het spuugzat

WINTERSWIJK - Bij Volkstuinvereniging D'n Goarden zijn ze helemaal klaar met een groentedief. Volkstuintjeshouders hebben wijkagent Willem Saris daarom gevraagd om een gebiedsverbod voor de man die in 2,5 jaar tijd regelmatig sla, uien en andere groentes ontvreemdt uit de tuinen aan de Achterweg in Winterswijk.

Het bestuur van D'n Goarden heeft donderdagochtend een gesprek gehad met de wijkagent. Leden hebben de vermoedelijke dader al meerdere keren met een schilmesje in de hand gesignaleerd. Ook is hij wel eens gezien terwijl hij in de tuinen sla aan het eten was. De politie heeft de man tot op heden nog niet op heterdaad kunnen betrappen.

Gebiedsverbod

Met een gebiedsverbod hoopt de vereniging dat de man zich de komende tijd niet meer laat zien op het terrein met de ruim 300 tuintjes. Berty Jansen, voorzitter van de vereniging, wil op korte termijn nog meer maatregelen nemen. Het terrein afsluiten is geen optie, vertelt hij. 'Wel gaan we aan twee kanten het hek met 50 centimeter verhogen.' Ook laat de vereniging twee borden maken waarop in het Turks en het Arabisch te lezen valt dat groente stelen verboden is.

Uienoogst gestolen

Of dat genoeg is om de dief op afstand te houden is de vraag. Eerdere waarschuwingen van de wijkagent liepen op niks uit. Kort geleden sloeg de dief nog toe bij één van de leden die net zijn uien had geoogst. 'Een jaar aan oogst, zo'n 100 uien, had hij netjes opgehangen. Toen hij terugkwam was alles weg. Dat is zo frustrerend!'

Door de droogte zijn veel leden de afgelopen tijd extra vroeg uit de veren om hun groenten te verzorgen, zegt Jansen. 'Er zijn mensen die om zes uur al in hun tuin aan het werk zijn. Ze leveren extra veel inspanningen deze zomer, dan is het extra zuur als je groente opeens weg is.'