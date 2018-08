Deel dit artikel:











Schietincident Apeldoorn mogelijk door drugsruzie; verdachte aangehouden Foto: Martin Kistemaker

APELDOORN - Een drugsruzie is mogelijk de aanleiding voor het schietincident, woensdag aan de Voldersdreef in Apeldoorn. Dat meldt de politie. Er is intussen een verdachte opgepakt.

Enkele mannen kregen woensdag rond 15.30 uur ruzie. Een van hen schoot op een schoolplein op een 22-jarige Apeldoorner. Die raakte niet gewond. De dader vluchtte samen met een andere man op een scooter. Getuigen melden dat kort na het schietincident iets uit een passerende auto werd gegooid. Agenten troffen vervolgens een zakje met wit poeder aan. Het gaat vermoedelijk om cocaïne. Donderdagmorgen werd een 30-jarige man uit Apeldoorn op de Gildenlaan aangehouden. Omdat er sprake kon zijn van een vuurwapen werd het arrestatieteam hiervoor ingezet. De man zit vast. Zie ook: Politie doet onderzoek na schietincident in Apeldoorn