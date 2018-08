Agrariërs hakselen door droogte nu al maïs

ULFT - Verschillende agrariërs in de Achterhoek hebben hun maïsoogst nu al gehakseld om nog enige voedingswaarde voor hun vee te behouden. Normaal gesproken gebeurt het hakselen eind september. De boeren zitten echter met hun handen in hun haar omdat, ondanks de neerslag van afgelopen weekend, door de aanhoudende droogte en hitte de maïskolven niet willen groeien.

'Dit is wel een heel uitzonderlijk jaar', stelt weerboer Gerrit Vossers. 'We hebben al een paar zomers achter de rug waarin de junimaand heel droog was en de julimaand heel erg nat en toen kwam het allemaal nog goed. Maar in dit stadium, omdat het al heel lang warm is, is de maïs heel snel gegroeid en nu komt het niet meer goed.'

'Melkprijs hopelijk hoger'

Dat houdt in dat meerdere agrariërs hun verlies nemen en het maïs alvast geoogst hebben. Zo hopen dat verlies op een andere manier te kunnen opvangen. 'Ik hoop dat de melkprijs hoger wordt', aldus Heinrich Derksen uit het Duitse Elten. 'En we proberen nog maïs te kopen, maar goede maïs is moeilijk om aan te komen, en hartstikke duur. Je moet met je eigen grondvoer je koeien kunnen voeren en als dat niet gaat heeft het geen zin meer.'

'Maïs is tropisch gewas'

De meeste agrariërs, onder wie Derksen, proberen door het vroege hakselen van maïs nog gras te kunnen zaaien waardoor ze dat in het verloop van het najaar ook nog kunnen oogsten. Toch denkt Vossers dat het telen van maïs voor de toekomst juist slim is. 'Maïs is een tropisch gewas', stelt de weerboer. 'Ze hebben het zo gemaakt dat het onder Nederlandse omstandigheden goed kon groeien. Misschien komt de oude maïs wel weer terug. Dit is misschien wel goed.'

Derksen ziet als het zo doorgaat de toekomst echter somber in. 'Er is op het moment niets moois meer', stelt hij terneergeslagen. 'Je bent alleen maar aan het hopen dat het beter wordt. En dat is maar afwachten.'