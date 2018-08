Douane deelt drugsvissen uit aan walrussen en dolfijnen in Dolfinarium

HARDERWIJK - Door de politie is eerder deze maand een transport onderschept van 1125 kilo cocaïne. De drugs zaten verstopt onder een berg heek; een kabeljauwachtige witvis. De douane heeft besloten om deze lading vis uit te delen aan diverse Nederlandse parken en zeeaquariums, waaronder het Dolfinarium in Harderwijk.

Woordvoerder Taco Rietveld van het Dolfinarium laat weten dat ze daar blij zijn met de vondst. 'De lading is gelukkig niet in contact gekomen met de drugs. De vissen uit de drugscontainer zijn al samen met de cocaïne vernietigd. We hebben de vis laten testen en alles is in orde. Er zit absoluut geen gevaar aan voor de dieren', aldus Rietveld.

De vissen zijn voorzien van een MSC-keurmerk. Dat houdt in dat ze van een duurzame visserij afkomstig zijn. Het Dolfinarium verwacht dat de vissen ieder moment die kant op kunnen komen. Het is aan de douane wanneer de vis uitgedeeld wordt, zodat de de walrussen en dolfijnen van het park kunnen smikkelen van de vondst. 'We hebben in ieder geval alvast genoeg ruimte vrijgemaakt in onze vrieskisten', besluit de woordvoerder.