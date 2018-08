Deel dit artikel:











Water loopt winkel Geldermalsen in; oorzaak is hennepkwekerij Foto: pixabay

GELDERMALSEN - De politie in Geldermalsen stuitte woensdag op een hennepkwekerij na een melding over wateroverlast in een winkel.

Via het plafond kwam water naar beneden in de winkel aan de Geldersestraat. Agenten namen een kijkje in de woning erboven en troffen daar een kwekerij met 356 planten aan. Uit onderzoek van de netbeheerder blijkt dat er illegaal stroom is gebruikt. De bewoner en een vrouw die in de woning was, zijn aangehouden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52