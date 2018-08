Deel dit artikel:











Hitte en droogte: RIVM trekt hitteplan uit de kast, code geel van kracht Surfers op het Wolderwijd bij Ermelo - Foto: ANP

ARNHEM - Het is al langere tijd heet en droog en dat heeft gevolgen voor veel Gelderlanders. In dit blog vertellen we alles wat je moet weten over de uitzonderlijke weersomstandigheden.

Heb je tips, foto's of filmpjes? Stuur ons vooral een WhatsAppbericht! Code geel Het KNMI heeft code geel afgegeven voor een aantal provincies, waaronder Gelderland. Vrijdag kan de temperatuur plaatselijk oplopen tot 35 graden. In de nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 20. RIVM trekt hitteplan uit de kast Het Nationaal Hitteplan kreeg na de vorige hittegolf geen tijd om stof te vangen, want het RIVM heeft het protocol opnieuw uit tevoorschijn gehaald. Het gezondheidsinstituut waarschuwt voor flinke hitte in vooral het oosten en zuiden van het land. In het hitteplan staan de adviezen die zo langzamerhand wel bekend zijn: drink voldoende, draag dunne kleding, houd je woning koel en beperk lichamelijke inspanning in de middag. Voor wie 'm nog niet gezien heeft: cabaretier Claudia de Breij over het hitteplan (tekst gaat verder onder de video) Meer maatregelen tegen droogte? Rond het middaguur wordt bekend of er nieuwe maatregelen worden genomen vanwege de droogte in Nederland. Er geldt nu nog droogtefase 1, wat inhoudt dat er een watertekort dreigt. Als wordt besloten dat het fase 2 wordt, dan volgen maatregelen. Welke dat zullen worden, is nog onduidelijk, maar het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een sproeiverbod of het dichthouden van de sluizen. Over de droogte is gisteravond overlegd in Lelystad. Aan tafel zaten het KNMI, Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provinciebesturen. Fietspad verzakt Het fietspad langs de A2 bij Hedel (gemeente Maasdriel) heeft het zwaar door de uitzonderlijke weersomstandigheden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52