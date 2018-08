De Waard Tenten in Heerde meegesleurd in faillissement Vrijbuiter

HEERDE - Het Nederlandse tentenmerk De Waard is failliet. Het bedrijf is onderdeel van kampeerhal Vrijbuiter, die bijna twee weken geleden uitstel van betaling aanvroeg en woensdag failliet werd verklaard.

Voor de vier medewerkers van De Waard Tenten kwam het faillissement niet geheel onverwacht.

De winkel in Heerde blijft voorlopig open, vertelt filiaalleider Pé Bouwman. 'Het is hoogseizoen en we draaien eigenlijk prima.' De Waard moet het volgens Bouwman vooral hebben van liefhebbers, en die willen volgens hem nog steeds investeren in een goede tent. 'Vanmorgen belde er nog een Duitse man die langs wil komen voor onze Goudplevier.' Aan dit type tent hangt een prijskaartje van 999 euro.

Bouwman hoopt nog op een doorstart voor het tentenmerk. 'Van de curator heb ik begrepen dat er belangstelling is.' Naast het personeel dat werkt in de vestiging in Heerde heeft De Waard Tenten ook een fabriek in Tsjechië, waar ongeveer dertig mensen werken. Of de productie nog doorgaat nu het bedrijf failliet is, is onbekend.

Oude schulden

Vrijdag 20 juli vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan. Het doel was om een overnamekandidaat te vinden, zodat een faillissement kon worden voorkomen. Ondanks dat zich meteen geïnteresseerden meldden, lukte het volgens curator Harm-Jan Meijer niet om een faillissement te voorkomen.

Het faillissement van Vrijbuiter is volgens Bouwman vooral het gevolg van beleid uit het verleden. 'Oude schulden die niet worden afgelost en veel te hoge huren.' Volgens de curatoren is het bedrijf ten onder gegaan aan een combinatie van te ambitieuze groeidoelstellingen, langjarige verplichtingen en tegenwind voor de detailhandel in het algemeen.

Vestigingen

Vrijbuiter werd in 1985 opgericht en is een begrip onder kampeerders. Behalve in Roden heeft het bedrijf filialen in Zaandam, Gouda en Roermond.