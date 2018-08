Vliegtuigbom in Hoevelakense Bos onschadelijk gemaakt

Twee amateurhistorici vonden de 500 ponder uit de Tweede Wereldoorlog in een stuk bos tussen de Nijkerkerstraat en de A28. De bom werd daarna afgedekt en 24 uur per dag bewaakt door een beveiliger in een keet.

700 kuub zand

De bom ontplofte in 700 kuub zand, dat de afgelopen naar de plek is gebracht. Zo worden de gevolgen van de ontploffing beperkt en de scherven worden in het zand opgevangen. De ontploffing veroorzaakte een doffe knal en enige trilling in de grond.

Behalve het gebied dat na de vondst al was afgesloten, werd vanwege de ontploffing ook een gebied van 200 meter rondom de bom uitgeroepen tot verboden terrein.

Verslaggever Steven Ophoff nam 's morgens een kijkje in het bos en sprak er met de EOD over de voorbereidingen

De bom bracht veel media op de been

Uitgebreid onderzoek

De gemeente en de EOD hebben lang onderzocht hoe de bom het beste kan worden ontmanteld. Daarbij is gekeken naar de risico's voor de omgeving, de infrastructuur en het bos. Er is overlegd met onder meer de hulpdiensten, Geldersch Landschap en Kasteelen, Rijkswaterstaat en de provincie. Uiteindelijk werd besloten de vliegtuigbom ter plaatse onschadelijk te maken.

