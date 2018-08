Deel dit artikel:











Brand in voormalige school in Wehl Foto: GinoPress

WEHL - In Wehl heeft woensdagavond brand gewoed in een voormalig schoolgebouw, waar nu onder meer een kinderopvang in zit. Het pand staat aan de Koningin Wilhelminastraat en heeft flinke schade opgelopen.

Rond 4.00 uur werd er een uitslaande brand gemeld. In twee klaslokalen woedde brand en dat sloeg over naar de eerste en tweede verdieping. De rest van het pand heeft rookschade. De brandweer zette ventilatoren in om de rook uit het gebouw te krijgen.