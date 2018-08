Wanneer gaat het weer eens regenen?

WAGENINGEN - Wanneer komt er regen? Dat is de meest gestelde vraag aan de mensen van MeteoGroup in Wageningen momenteel. Voorlopig blijft het droog, maar half augustus slaat het weer om.

Het neerslagtekort in een groot deel van Gelderland is momenteel 300 mm vertelt weervrouw Moniek Wulms in onderstaande video.

Het blijft warm, maar er komt regen

De eerste twee weken van augustus zal er volgens haar amper sprake van neerslag zijn, maar daarna verandert het beeld. Vanaf 15 augustus worden er namelijk meer buien verwacht. 'We zien dat atmosfeer minder stabiel wordt, met kans op pittige buien uit het zuiden. De temperaturen blijven hoog, maar er komt wel regen', is de verwachting.

Minder regen dan gemiddeld

Wat er aan regen valt, is overigens een stuk minder dan de 70 mm die er gemiddeld in augustus naar beneden komt. 'Over de hele maand augustus wordt 40 mm verwacht en dat valt allemaal in de laatste twee weken van de maand', aldus Moniek Wulms. Voor de mensen die snakken naar regen is het dus nog even wachten.