Motorrijder gewond na aanrijding met trekker

RANDWIJK - Een motorrijder is woensdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een trekker op de Randwijkse Rijndijk in het dorpje Randwijk, onder de rook van Wageningen.

De aanrijding gebeurde even na 18.30 uur. De politie, ambulance en brandweer rukten uit in de richting van het ongeluk. De motor zou de afslaande tractor hebben willen aanhalen, wat misging.

Hoe ernstig de verwondingen van de motorrijder zijn is onbekend. De persoon is afgevoerd naar het Radboudumc. In de aanhanger die achter de trekker hing zaten koeien. De boer wilde de dieren in een nabijgelegen weiland plaatsen.