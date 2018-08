Spelers Viitorul niet bang voor Vitesse

ARNHEM - De spelers van Viitorul zijn ervan overtuigd dat ze Vitesse uit kunnen schakelen in de Europa League.

"Het zal een zware wedstrijd worden", verwacht aanvoerder en sterspeler Ianis Hagi. "Maar wij maken zeker een kans. Ik denk dat het een aantrekkelijke wedstrijd wordt met veel doelpunten en dat we ons kunnen kwalificeren. Wij zijn positief ingesteld, we willen het spel maken. Natuurlijk moeten we proberen geen doelpunten tegen te krijgen, maar we spelen vooral om te scoren."

"Ik ben door mijn vader beïnvloed wat betreft Johan Cruijff. Niet alleen ik, maar alle spelers van de academie hebben dat meegekregen. De manier waarop Cruijff Barcelona en Ajax liet voetballen, is een voorbeeld voor ons."

Bradley de Nooijer, de Nederlandse linksback van Viitorul, is ook positief gestemd. "We speelden thuis beter en kwamen niet voor niks met 2-0 voor. We gaven het helaas weg, maar zijn hier zeker niet kansloos. Voor mij wel apart, want ik had nog nooit een officiële wedstrijd gespeeld tegen een eredivisieclub. Mijn familie komt kijken en er komen dertig man uit Zeeland."