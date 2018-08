Deel dit artikel:











Pas op: blauwalg in Spiegelwaal Foto: ANP

NIJMEGEN - In de Spiegelwaal bij Nijmegen is blauwalg aangetroffen. Het water is een nevengeul van de Waal, tussen het centrum van Nijmegen en Lent.

Sinds dit jaar mag daar ook gezwommen worden. Daarom waarschuwt de overheid via zwemwater.nl voor de alg in de Spiegelwaal. Er wordt geadviseerd om de zogenoemde 'drijflagen' (de plekken waar de alg op het water ligt) te mijden. Bij aanraking met de alg is kans op huidirritatie en maag-/darmklachten. Ook huisdieren zoals honden kunnen daar last van krijgen.

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52