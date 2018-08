Cruijff-fan Hagi met Viitorul terug in Gelredome

ARNHEM - Gheorghe Hagi keert na achttien jaar terug in Gelredome.

De trainer van Viitorul speelde in 2000 met Roemenië tegen Portugal op het EK. "IIk weet dat nog goed", zegt de beste Roemeense voetballer aller tijden. "Het is een heel bijzonder stadion met een uitschuifbaar veld. We verloren toen met 1-0, maar haalden wel de volgende ronde op het EK."

Roemenië plaatste zich ten koste van Engeland en Duitsland toch voor de kwartfinales. Dat was het laatste grote internationale succes voor Roemenië en het laatste grote toernooi dat Hagi speelde met zijn land. "Ik hou van Nederland. Johan Cruijff was mijn grote idool. De manier van spelen hier heeft veel impact gehad. Jullie hebben goede teams gehad en grote spelers gehad."

Hagi gelooft in kwalificatie tegen Vitesse. "Het wordt simpeler dan de eerste wedstrijd, omdat we de tegenstander nu beter kennen. Ze zijn sterk als we ze laten spelen, maar mijn team en ik zijn ervan overtuigd dat we kunnen winnen. Ik heb een heel jong team, maar het kan. Voor de grap zei ik na de vorige wedstrijd dat het 3-3 gaat worden. Maar ons doel is om minimaal twee keer te scoren, al zal dat niet makkelijk worden."