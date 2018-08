Büttner: Slutskiy maakt graag een dolletje

ARNHEM - Alexander Büttner is heel enthousiast over de nieuwe Vitesse-trainer Leonid Slutskiy.

"Hij heeft veel invloed als trainer, maar ook als persoon. Hij geeft ons vrijheid, dat voelt hij goed aan. Hij past dingen aan en luistert ook echt naar de spelers. Op het veld wil hij duizend procent winnen, maar buiten het veld is het een fijne, rustige man. En hij maakt soms ook een dolletje met ons. En ik doe dat ook terug. Zolang het op het veld goed gaat en we winnen en goed trainen, moet een dolletje kunnen. Ik zeg soms wel eens iets in het Russisch tegen hem."

Büttner gaat ervan uit dat Vitesse de klus kan klaren thuis tegen Viitorul. "Vorige week 2-2, heel belangrijk dat we twee uitgoals hebben gemaakt. Nu moeten we het afmaken. Maar het is een goede ploeg, we moeten er dus niet te makkelijk over denken. We hebben besproken wat er niet goed ging. We spelen met allemaal nieuwe jongens, ik denk dat het met de wedstrijd beter zal gaan."

De linksback heeft eigenlijk twee verloren jaren achter de rug. "Het is niet goed als je uit een team wordt gezet. Ik heb daar zelf ook mijn redenen voor en mijn mening over.k denk dat het niet nodig was geweest. Ik heb niet opgegeven. Ik heb vorig seizoen wel heel goed afgesloten onder Edward Sturing en heb een hele goede voorbereiding gehad. Dit wil ik vasthouden en niet meer aan het verleden denken. Dit wordt mijn jaar en met dit team moeten we veel dingen kunnen bereiken."