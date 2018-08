Rivierenland dankt groeiende economie aan snelwegen

Jeroen van Zanten begon vier jaar geleden met zijn bedrijf in bouwmaterialen en nu werken er tien mensen voor hem. Die snelle groei heeft te maken met de ligging van zijn bedrijf in Geldermalsen, dicht bij de snelwegen. 'We leveren van Amsterdam tot Groningen en dat maakt het interessant', aldus van Zanten.

In Tiel is wethouder van Economische Zaken Ben Brink blij met het logistieke knooppunt dat de regio overduidelijk is. 'We merken het op industrieterreinen. Bestaande bedrijven breiden uit en er zijn nieuwe aanvragen.' Dat leidt volgens de wethouder weer tot een groeiende behoefte aan personeel en dus een dalende werkloosheid.

Als het aan Brink ligt wordt het Rivierenland snel een nog grotere logistieke hotspot. Ondernemer van Zanten is vooral blij als het bedrijfsleven de voorspelde groei weet vast te houden.

Ook de Veluwe en de Achterhoek laten met respectievelijk 3,2 en 2,6 procent economische groei zien. Landelijk verwacht ING een groei van 3 procent.