Duizenden wildfoto's van de Veluwe bekijken; deze vrijwilligers doen het graag

De wildcamera's staan verspreid over het park en flitsen wat af. Al die foto's moeten worden bekeken en gecategoriseerd. Daarom is zo'n twee maanden geleden begonnen met een vrijwilligersproject.

Kijk hier naar een video over de wildcamera's:

Ongeveer 4000 mensen helpen mee. Hard nodig, want de camera's maken jaarlijks ongeveer een miljoen foto's. Er liggen dus nog wel wat foto's op hen te wachten.

De data die het park uit de foto's haalt is belangrijk, want het geeft een hoop informatie over de dieren prijs, zoals welke dieren zich waar ophouden.