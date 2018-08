Slutskiy wil dat Vitesse leert van fouten

ARNHEM - Leonid Slutskiy is prettig gespannen voor de wedstrijd van Vitesse in de Europa League thuis tegen Viitorul.

"Ja, ik ben als supporter al in GelreDome geweest, maar dit wordt mijn eerste echte wedstrijd hier. Natuurlijk ben ik een beetje zenuwachtig en vind ik het erg spannend. De sfeer kan fantastisch zijn in dit stadion. We hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van onze supporters om iets moois te laten zien in deze eerste wedstrijd. We willen ons maximale niveau halen."

"Het gaat natuurlijk allemaal om kwalificatie voor de volgende ronde. We hebben een goede kans met 2-2 als uitgangspunt. Maar één doelpunt kan alles veranderen. We hebben ons huiswerk gedaan goed na de eerste wedstrijd, want we moeten leren van de fouten die we daar hebben gemaakt. Dat was niet raar, want het was onze eerste officiële wedstrijd van dit seizoen. We gaan wel wat veranderen in de opstelling, maar niet veel. Ik weet met welke opstelling we gaan beginnen, maar ik ga dat niet bekend maken. Ik denk dat we het beter gaan doen zowel in kwaliteit als resultaat."

Viitorul spaarde afgelopen maandag bijna iedereen in de Roemeense competitie. "Ze hebben eigenlijk met het tweede team gespeeld. De Europa League is erg belangrijk voor Viitorul, maar dat geldt zeker ook voor ons."