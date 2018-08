Matavz twijfelgeval bij Vitesse in Europa League tegen Viitorul

ARNHEM - Vitesse speelt donderdagavond thuis tegen Viitorul niet met dezelfde basis als vorige week in Roemenië.

Voor de return in de Europa League kondigde trainer Leonid Slutskiy enkele wijzigingen aan. De Rus wilde niet zeggen wat de veranderingen zijn, maar vermoedelijk verdwijnt Thomas Bruns uit de ploeg en krijgt Matus Bero een kans in de basis op het middenveld. Hilary Gong (foto) is nog niet helemaal fit na de tik die hij kreeg in de uitwedstrijd.

Tim Matavz trainde woendagavond niet mee. Hij werkt een individueel programma af, maar het is onzeker of de Sloveense spits donderdagavond aan de aftrap kan staan. Vitesse heeft genoeg aan een 0-0 of 1-1 gelijkspel en gaat bij winst sowieso door.

Vermoedelijke opstelling: Eduardo; Karavaev, Thelander, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Bero, Foor; Beerens, Matavz, Linssen.