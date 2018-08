Deel dit artikel:











'Jan de Blikjesman' zorgt dat het schoon blijft in Eerbeek en omgeving Foto: Omroep Gelderland

EERBEEK - Al meer dan 138.000 blikjes en plastic flesjes zamelde hij in. Jan Weijenberg (68), alias Jan de Blikjesman, ergert zich aan al het afval dat hij tegenkomt. En sinds hij de blikjes kan inleveren bij de supermarkt in Eerbeek, fietst hij een paar keer per week van zijn woonplaats Voorst naar het 12 kilometer verderop gelegen Eerbeek met zijn fiets volgeladen.

'Het is ongelofelijk wat mensen allemaal laten slingeren', zegt Weijenberg. Hij komt op zijn ronde langs recreatieplekken en hangplekken van alles tegen. 'Fietsbanden, resten van barbecue, blikken verf en zelfs zakken vol poepluiers.' Daar kan hij niet veel mee, maar hij meldt het wel regelmatig bij de milieudienst. Leuke korting Wat hij wel overal meeneemt, zijn dus blikjes en flesjes. En zo weet hij ook een leuke korting bij de Jumbo in Eerbeek te regelen. Sinds 2011 hebben ze daar een inzamelpunt. Ze geven er 'statiegeld' van 5 eurocent op blikjes en PET-flesjes. Dit bedrag, omgedoopt tot milieubonus, kan door klanten worden besteed in de winkel. Stamgast Bij de supermarkt is Jan de Blikjesman een stamgast. Hij komt op afspraak zijn blikjes afleveren en neemt dan altijd een bakje koffie voor hij weer een uur en een kwartier terugfietst. 'Ze hebben er lekkere koffie hoor. En zo blijf ik lekker fit. Je hebt ook van die mannen die op zo'n nepfiets in de sportschool hangen en na afloop vijf pilsjes naar binnen gooien. En die vinden dan dat ze goed bezig zijn. Ik vind dit veel leuker.' Volgens de supermarkteigenaar is Jan een voorbeeld voor anderen. 'Door hem blijft onze leefomgeving schoon.' Weijenberg kreeg in 2012 al twee cheques toen hij 21.000 blikjes en plastic flesjes had ingeleverd. Niet overal krijgt hij van die lovende woorden. 'Ik zie weleens scholieren met in een hand een blikje en de andere een telefoon. En dan gaat dat blikje zo hup, de berm in. Dan spreek ik ze weleens aan, maar wat ik dan terug krijg durf ik niet te herhalen...' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52