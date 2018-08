Voor het eerst in Gelderland: zomerproject leert jongeren ondernemen

De deelnemers in de regio Arnhem/Overbetuwe hebben inmiddels een driedaagse training achter de rug. Ook hebben ze bedrijven bezocht. Zo zijn ze al te gast geweest bij het Porsche Centrum in Heteren en The Workstation in Arnhem. Donderdag gaan ze naar Albert Heijn in Elst, waar jonge ondernemer Carmen Driessen aan het roer staat. Bij die bedrijven kunnen de jongeren inspiratie opdoen en tips krijgen.

Nina Lanke is een van de cursisten.'Ik wil een eenmanszaak als illustrator oprichten. ZomerOndernemer geeft met tips hoe ik dat het beste aan kan pakken. Ik richt me vooral op modeillustratie. Daarnaast verkoop ik prints, kaarten en binnenkort ook canvastassen en T-shirts. In de toekomst wil ik mij meer gaan richten op kleding en duurzaamheid.'

'Starten eigen bedrijf geen doel op zich'

Bij het project kom je andere ondernemers in spe tegen. Ook dat kan inspirerend zijn en helpen bij het opbouwen van een netwerk.

Malu Bekker doet om andere redenen mee: 'Ik ben een 20-jarige creatieveling. Ik maak veel schilderijen, maar ook animaties en illustraties.Voor mij is ZomerOndernemer vooral oriënterend. Ik vind heel veel dingen leuk en bij zomerondernemer hoop ik er achter te komen waar ik me specifiek op wil gaan richten. Ook wil ik kijken hoe ik mijn tekenboek bij een groter publiek onder de aandacht kan brengen.' Het kan zijn dat ze na de cursus nog steeds niet weet wat ze wil, maar 'het project is dan in ieder geval een goede ervaring.'

ZomerOndernemer wordt landelijk gezien voor de negende keer gehouden, dit jaar in dertien regio's. Het project wil zelfstandig ondernemerschap bevorderen, maar het starten van een eigen bedrijf is geen doel op zich. Volgens Ivar van Asten van ZomerOndernemer start een kwart van de deelnemers 'binnen afzienbare tijd' na afronding van het project zijn eigen bedrijf. 'Jongeren kunnen met dit project ervaren dat er in hun eigen regio voldoende potentie is om te ondernemen en werken. Zo bind je jong talent aan de regio.'