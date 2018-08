Bewoner omgekomen bij (drugs)explosie Arnhem

ARNHEM - In het Arnhemse appartement waar maandagavond een explosie plaatsvond, is door de politie een hoeveelheid drugs gevonden. Bij onderzoek kwam naar boven dat in de woning waarschijnlijk drugs zijn verwerkt en dat daarbij stoffen zijn vrijgekomen die zorgden voor de ontploffing.

Bij de ontploffing en de brand die daarop volgde, kwamen twee mannen om het leven. Eén van hen is de 33-jarige bewoner van het appartement. De andere dode man is nog niet geïdentificeerd.

Een derde persoon werd later gevonden. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Ook over hem is nog niets bekend. Het vermoeden bestaat dat beide niet-geïdentificeerde personen niet uit Nederland afkomstig zijn.

Auto met Frans kenteken

De politie zegt uitgebreid onderzoek te doen naar de drugs, de precieze toedracht van de explosie en de identiteit van de dode en zwaargewonde man. Daarom is sporenonderzoek gedaan en zijn twee auto's in beslag genomen.

Omroep Gelderland stelde dinsdag zelf vast dat een auto die voor het appartement door de politie werd meegenomen, een Frans kenteken had.

De auto met Franse platen die werd afgesleept. Foto: Omroep Gelderland

Bewaking om diefstal drugs te voorkomen

Een bewakingseenheid van de politie hield zich na het incident op rond de woning. Dat gebeurde omdat een hoeveelheid drugs in de woning lag en de politie wilde voorkomen dat mensen dat wilden stelen. Inmiddels is de eenheid vertrokken.

Bij de politie was het appartement niet bekend. Een buurtbewoner vertelde Omroep Gelderland dat zij een politieauto vaker een rondje zag rijden door de wijk de laatste tijd, na klachten over overlast. De politie zegt dat dit niet het geval was. Wel wordt gekeken of in de afgelopen tijd meldingen over de woning/de bewoner zijn binnengekomen.

