Dressuurtalenten van de toekomst op Nationaal Hippisch Centrum Ermelo

ERMELO - Voor een paar dagen is Ermelo het middelpunt van de jonge hippische wereld. Voor de derde keer wordt op het het WK Jonge Dressuurpaarden gehouden.

De jonge dieren die hier gepresenteerd worden zijn de dressuurkampioenen van de toekomst, zegt de organisatie. Misschien rijdt hier een nieuwe Totilas, het paard waarmee de Gelderse topruiter Edward Gal triomfen vierde.

Van Australië tot Zuid-Afrika

De paarden en hun ruiters komen van over de hele wereld: van Australië tot Zuid-Afrika. Een van de Gelderse kanshebbers is Adeline Cornelissen uit Nijkerk. Vorig jaar won ze nog zilver bij de zesjarige paarden met haar paard Governor STH.

Op het evenement komen duizenden bezoekers af. Volgens de organisatie zorgt het voor een economische impact van 1,8 miljoen euro in Gelderland. 'Dat komt doordat deelnemers en publiek van heinde en verre naar deze regio komen en hier overnachten en recreëren', zegt Joris Kemperman van de organisatie.

Zomerhitte

Vanwege het warme zomerweer zijn er maatregelen genomen om te zorgen dat de paarden niet oververhit raken. Zo zijn er op het terrein van het Nationaal Hippisch Centrum extra water- en schaduwplekken gecreëerd en zijn er nevelinstallaties om de paarden geleidelijk af te laten koelen. Volgens de dierenarts die toezicht houdt scheelt het dat er op het moment een relatief lage luchtvochtigheid is. 'Dat is gunstig, want dan kunnen de paarden goed zweten waarmee ze hun warmte kwijt kunnen', legt dierenarts Julius Peters uit.

Wie niet wil afreizen naar Ermelo, maar wel nieuwsgierig is naar de toekomstige talenten, kan het paardenfestijn ook volgen via een livestream op www.clipmyhorse.tv.