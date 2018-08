Arnhemse dj's Afro Bros met David Guetta op Tomorrowland: 'Kippenvel!'

BOOM - Het was een droom die uit kwam voor Afro Bros uit Arnhem. De dj's stonden samen met David Guetta en Dimitri Vegas & Like Mike op de mainstage van het wereldberoemde festival Tomorrowland in België.

'Echt kippenvel. Dit is het hoogst haalbare dat je als dj kan halen', zegt Giordano Ashruf van Afro Bros enthousiast. Het optreden was redelijk spontaan en daarvoor werd alles uit de kast gehaald. 'Zij hebben ons last-minute laten overvliegen. Wij zaten in Portugal en we hebben snel ons schema aangepast.' Na het optreden vertrokken zij weer naar Italië.

Kijk hier het optreden van Afro Bros met David Guetta en Dimitri Vegas & Like Mike

Op Instagram worden de Afro Bros overladen met reacties. 'Het zijn er zoveel dat ik ze geen eens allemaal kan lezen', zegt Ashruf. Op Tomorrowland lieten ze nummer 'Instagram' horen, maar de single is nog niet officieel uitgebracht. Zij hopen het nummer in september of oktober uit te brengen.

Afro Bros bestaat uit de neven Giordano Ashruf en Rashid Badloe. Dit jaar hadden ze samen met Nicky Jam en J. Balvin een wereldwijde hit te pakken met het nummer X.

