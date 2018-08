Politieverhoor na filmen onder rok

DOETINCHEM - Een man die dinsdag in Doetinchem werd betrapt terwijl hij onder de rok van een vrouw opnamen maakte met zijn mobiel, kon vervolgens met agenten mee voor verhoor.

Het incident gebeurde in een supermarkt. aldus wijkagent Frans Geerdink. De 48-jarige man moet zijn mobiel missen; die is voor nader onderzoek in beslag genomen.