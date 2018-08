Politie doet onderzoek na schietincident in Apeldoorn

APELDOORN - Aan de Voldersdreef in Apeldoorn is woensdagmiddag geschoten met een vuurwapen. Daarbij raakte niemand gewond.

De politie is een onderzoek gestart naar aanleiding van het schietincident. Hoe vaak er is geschoten is onbekend. Een woordvoerder vertelt dat het niet de politie was die het vuurwapen trok.