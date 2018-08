Bizar: al 20 dagen hittegolf in Gelderland en we zijn nog niet klaar met het warme weer

ARNHEM - Daar waar de rest van Nederland zich opmaakt voor een tweede hittegolf, zitten we in Gelderland al 20 dagen in een hittegolf. Volgens weervrouw Moniek Wulms van MeteoGroup is dit uniek.

'Als we Deelen als representatief weerstation voor heel Gelderland nemen dan dan hebben we sinds 12 juli elke dag temperaturen gehad van 25 graden of meer en zeven dagen boven de 30 graden. We kunnen dus spreken van een hittegolf van 20 dagen in Gelderland', zegt Moniek Wulms van MeteoGroup. 'Dit is echt bizar lang en ongelofelijk uniek.'

Definitie hittegolf

De definitie van een hittegolf is dat het vijf dagen aaneengesloten elke dag minimaal 25 graden moet zijn, waarvan drie dagen ook warmer is dan 30 graden. De hittegolf blijft voortduren zolang de maximumtemperatuur boven de 25 graden blijft.

Bizar lang: hittegolf van 27 dagen

MeteoGroup verwacht dat het de komende dagen ook heet blijft in Gelderland. 'We verwachten dat het vanaf donderdag boven of rond de 30 graden blijft. Maandag is er kans op een klein 'dipje' naar 26 of 27 graden. Dinsdag stijgt de temperatuur weer richting de 30 graden. Dit zou betekenen dat het 27 dagen aaneengesloten boven de 25 graden is en dan kun je spreken van een hittegolf van 27 dagen. Bizar lang, volgens Wulms, die zich niet kan herinneren dat dit ooit eerder is gebeurd.

Landelijk

De hittegolf duurt dus nog steeds voort in Gelderland. Landelijk niet, aangezien De Bilt afgelopen zaterdag onder de 25 graden is gedoken (24,2 graden), waardoor de hittegolf daar onderbroken is. In Deelen werd het echter 27,5 graden.