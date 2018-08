Opruimen uitgebrande varkensstal Didam begonnen

Medewerkers van de gemeente namen woensdagochtend een kijkje bij het bedrijf. 'Het opruimen is aan de eigenaar van het bedrijf en de verzekeraar', aldus een gemeentewoordvoerder. Een destructiebedrijf voert de kadavers waarschijnlijk af.

Kijk hier naar een video over de brand:

Op luchtfoto's is te zien dat alleen het geraamte van de stal nog overeind staat. Verder is het gebouw compleet uitgebrand. De oorzaak van het vuur is niet te achterhalen, blijkt na onderzoek. Het getroffen bedrijf was woensdag onbereikbaar voor commentaar.

Omgeving

De gemeente bekijkt of er in de openbare ruimte in de omgeving nog schoonmaakacties nodig zijn. De Veiligheidsregio liet eerder weten dat er bij de brand delen van golfplaten terechtkwamen in de omgeving, maar dat er geen asbest is vrijgekomen. Omwonenden die roetdeeljes tegenkomen in hun eigen tuin, kunnen dat dus zonder vrees oprapen en weggooien.