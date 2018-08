Dit doen Gelderse gemeenten om de stad koel te houden

Peter Visschedijk, onderzoeker van Wageningen Environmental Research (Wageningen Universiteit), voorspelt dat warme en droge zomers in de toekomst steeds vaker zullen voorkomen. Ook worden de zomers warmer. Om woongebieden leefbaar te houden moeten gemeenten zich constant aanpassen. ‘Steden groener maken, daar zijn alleen maar argumenten voor, geen tegen’, stelt de onderzoeker.

Gelderse gemeenten op groene lijst

‘Om groen te blijven, moet je minimaal 75 vierkante meter groen hebben per inwoner, binnen de bebouwde kom. Want je moet er als inwoner naartoe kunnen lopen’, zo vertelt Visschedijk. Aan de hand van die meting, stelt de professor met zijn collega’s van de Wageningen Universiteit (WUR) elke vier jaar een lijst op met de groenste steden in Nederland.

‘Die 75 vierkante meter is gebaseerd op internationale klimaatdoelstellingen en volksgezondheidsonderzoeken. Onder ‘groen’ verstaan we niet alleen parken, maar bijvoorbeeld ook sportvelden en openbare begraafplaatsen. Momenteel voldoen 15 van de G32 steden (de grootste 32 steden van Nederland, red.) aan deze eisen’, aldus Visschedijk.

Op die lijst staan drie Gelderse steden. Apeldoorn heeft 75 vierkante meter per inwoner, Arnhem bijna 100 en Nijmegen heeft er 87.

Is de Green Capital wel zo groen?

Net als andere gemeenten claimt Nijmegen veel te doen op het gebied van duurzame voorzieningen - maar als Green Capital van Europa belooft zij net iets meer. Om dit imago te behouden, heeft Nijmegen zich aangesloten bij het landelijke initiatief Operatie Steenbreek.

Het doel van deze operatie is om stenen in de stad te vervangen door groen. Want hoe meer stenen er in een stad zijn, hoe heter de stad is. ‘Door de stenen in te leveren voor groen, willen wij de hittestress tegengaan en wanneer het nodig is wateroverlast bevechten. Door de groene perkjes wordt regenwater veel makkelijker in de grond opgenomen’, vertelt Yvonne Keijzers, campagneleider van de operatie.

Het Kronenburgerpark in Nijmegen - Foto: FaceMePLS

In maart is de gemeente Nijmegen hiermee begonnen. Er zijn volgens Keijzers al 12.000 stenen vervangen door een stukje groen. Daarnaast er zijn plannen om binnenkort een aantal pleinen aan te pakken. De Waalkade krijgt ook nog een groene behandeling.

‘Met initiatieven zoals operatie Steenbreek zijn gemeenten zoals Nijmegen zeker goed bezig. Maar Green Capital van Europa? Het is mooie city marketing, maar er bestaat geen onafhankelijke maatstaaf om te bepalen wat een Green Capital eigenlijk inhoudt. Dat is een titel die de gemeente zichzelf heeft gegeven’, zo stelt de WUR-onderzoeker Visschedijk.

Arnhem koploper in Gelderland

Arnhem komt in het onderzoek van Visschedijk van de drie vertegenwoordigde Gelderse gemeenten er het beste uit, vooral op het hittebestendig maken van steden. Arnhem is een van de weinige steden met een hittekaart - daar werd de stad eerder dit jaar in de Volkskrant voor geprezen door Sanda Lenzolzer, ook een klimaatwetenschapper aan de WUR.

‘Daarmee kan je heel goed zien wat de problemen van hitte zijn en in de toekomst zullen zijn, in de binnenstad’, legt William Hulstein uit, woordvoerder van de gemeente Arnhem. ‘Het centrum van Arnhem is nog steeds heel roodgekleurd en dus nog steeds erg heet. Een van de maatregelen die we hebben getroffen om die hitte terug te dringen, is de aanleg van de Jansbeek.’ De beek zit vol met waterplanten en verkoelt daarmee volgens Hulstein de stad.

De Jansbeek in Arnhem - Foto: Wikimedia Commons

Opvallend aan de stad Arnhem, is dat zij veel zogenaamde 'groene vingers' kent. ‘Als je een kaart van de stad pakt, dan zie je allerlei inhammen van groene gebieden die diep de stad in reiken. Dat is veel beter voor de temperatuurregulering van een stad. Het Sonsbeekpark is hier een mooi voorbeeld van', aldus Hulstein.

Klimaatconcurrentie

‘Tegenwoordig kan je er als gemeente niet meer omheen. We merken nu direct de gevolgen van klimaatverandering. Je ziet het om je heen; alle gazonnetjes zijn geel - dan wordt het wel heel moeilijk om te ontkennen dat er iets moet veranderen’, zo legt Visschedijk uit.

Volgens hem is het dan ook lastig om tegenwoordig nog een gemeente te vinden zonder klimaatbeleid. ‘Het is een stukje klimaatconcurrentie geworden, want een duurzame stad biedt ook een interessanter vestigingsklimaat.’