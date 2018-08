Plastic doppen sparen voor geleidehonden

BORCULO - .

Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren als het transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten goede aan de opleiding van onze geleidehonden.

Alle plastic doppen en deksels mogen ingezameld worden.

Denk dan bijvoorbeeld aan de doppen van deze producten:

- Mineraal- of spuitwater

- Frisdrankflessen

- Melk- of yoghurtpakken

- Fruitsappakken

- Sportdrank

- Wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje)

- Zepen en shampooflessen

- Deo-en spuitbussen

- Slagroombussen

- Pindakaas- en chocoladepastapotten

De doppen dienen schoon en droog ingeleverd te worden bij de inzamelpunten. Tevens wordt dringend verzocht om de doppen in één zak aan te leveren en niet in kleine losse zakjes. Dit bespaart het inzamelpunt en onze chauffeurs heel veel tijd. In sommige dopjes zitten kartonnen- of metalen lipjes, deze moeten ook verwijderd worden.

Meestgestelde vragen

Hoeveel doppen zijn er nodig om een hond op te leiden?

De basisopleiding van onze honden kost 5.000 euro. Zo krijgt het hondje in zijn eerste levensjaar een goede basis die onmisbaar is om geleidehond te worden. Alle kosten zijn hierin inbegrepen; te denken aan voer, medische onkosten en professionele begeleiding van het pleeggezin en KNGF-instructeurs. Voor deze basisopvoeding zijn ongeveer 8 miljoen doppen nodig.

Inzamelpunt in uw regio

Verspreid door heel het land zetten enthousiaste vrijwilligers zich in voor de doppeninzameling voor KNGF Geleidehonden. Wilt u ook doppen sparen om mensen met een handicap te helpen met een geleidehond? Bekijk in dit kaartje de contactgegevens van het dichtstbijzijnde inzamelpunt . Vanaf daar worden de doppen getransporteerd naar een groter inzamelpunt of direct naar het recyclebedrijf. Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding.

Let op! U kunt doppen alléén afleveren bij onze speciale inzamelpunten. Het is niet mogelijk de gespaarde doppen in te leveren bij KNGF Geleidehonden.

U kunt ook de doppen brengen naar Johan in Burculo (De Maat 14 Borculo) óf naar Omroep Gelderland (Rosendaalseweg 704, 6824 KV Arnhem)