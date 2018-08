Seksplekken op de Biblebelt: dit vinden christenen ervan

Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat Gelderland zeker tien mannenontmoetingsplekken telt; locaties in de openlucht waar mannen komen voor seks. Ze liggen allemaal ten westen van Apeldoorn en grotendeels op en rond de Biblebelt. In onze podcastserie Anoniem Intiem vertellen drie (voormalig) bezoekers hun verhaal, onder wie de christelijke Ben.

Een paar keer werd Pim Verhoef als dominee van de hervormde gemeente De Fontein in Nijkerk – een kerk die de Bijbel centraal stelt – geconfronteerd met mannenontmoetingsplekken. Zo kwamen meermaals gemeenteleden naar hem toe om hun zorgen over iemand te uiten. Ook sprak Verhoef met verschillende bezoekers, onder wie een getrouwde man met kinderen.

Verhoef adviseerde hem niet om te scheiden. Volgens de dominee was de man niet homoseksueel, maar was hij door verschillende problemen in zijn leven instabiel en daardoor niet zichzelf. ‘Het was een situatie van: een kat in het nauw maakt rare sprongen.’

‘We willen een familie zijn’

De dominee uit Nijkerk vindt het ‘bijzonder’ en goed dat mannen er over durven te beginnen. ‘Je probeert dan een luisterend oor te bieden, om te voorkomen dat mensen zichzelf in tobberij verliezen. We willen als kerk een soort familie zijn.’

Verhoef probeert zijn mening op zo'n moment voor zich te houden, maar keurt het bezoeken van mannenontmoetingsplaatsen wel af. ‘Ik ken de homowereld als een wereld waarin trouw een heel moeilijk iets is’, zegt hij. ‘En ik denk dat zo’n plek de trouw eerder afbreekt dan opbouwt. Daar maak ik mij zorgen om.’ Hij ziet het bezoeken van seksplekken in de openlucht als ‘een exces’ en ‘een vreemde stap’.

Trouwring vlug in dashboardkastje

Collega-predikant Gerben Westra, dominee bij de protestantse Taborkerk in Ede (een wat meer vrijzinnige gemeente), vindt het ‘niet zo verrassend’ dat de meeste mannenontmoetingsplekken in Gelderland op en rond de Biblebelt zijn. ‘Juist in kringen waar het taboe op homoseksualiteit groot is, zoekt men naar andere mogelijkheden.’

Westra vertelt over vrienden die, toen ze jonger waren, naar dit soort seksplekken gingen. ‘Ze kwamen daar veel getrouwde mannen tegen, zeiden ze, die dan vlug hun trouwring in het dashboardkastje legden en dan de ‘baan’ (de mannenontmoetingsplek - red.) opgingen.’

Eén keer is Westra geconfronteerd met een gemeentelid dat mannenontmoetingsplekken bezocht. Dat was in zijn beginperiode bij de Taborkerk, zo’n vijftien jaar geleden. ‘Andere gemeenteleden maakten zich zorgen om deze broeder. Niet omdat hij homoseksueel was, wel omdat hij kwetsbaar was.’

Foto: Omroep Gelderland

‘Uiterst schijnheilig’

Homoseksualiteit is bij de Taborkerk in Ede geaccepteerd, zegt Westra. Er werd al eens een homorelatie ingezegend en jarenlang had de kerk een openlijk homoseksuele ouderling. De predikant realiseert zich dat de situatie bij veel buurgemeenten anders is. ‘Ik heb daar wel zo mijn gedachten over.'

‘Als een kerk het praktiseren van homoseksualiteit op grond van de Bijbel veroordeelt, dan vind ik dat je selectief leest', zegt Westra. 'Vaak mag je het wel zijn, maar niet doen. Dat is natuurlijk uiterst schijnheilig.’

'Er zit een grens aan'

‘Ze zijn gewoon welkom,’ vertelt dominee Verhoef van de hervormde kerk De Fontein, 'ook als ze een relatie hebben.' Hij doelt op de enkele gemeenteleden die openlijk lesbisch of homoseksueel zijn. Trouwen voor de Nijkerkse kerk met iemand van dezelfde sekse is daarentegen een ander verhaal: ‘Er zit een grens aan, we willen de Bijbel volgen.’

Verhoef benadrukt dat hij het lastig vindt om op zo’n manier over homoseksualiteit te spreken. We willen er vooral zijn voor gemeenteleden die worstelen met hun seksualiteit, zegt hij. ‘Het eenzame willen we doorbreken.’

Veel groen en grote wegen

Dat de meeste Gelderse mannenontmoetingsplekken op en rond de Biblebelt zijn gesitueerd, heeft volgens Verhoef niet direct te maken met de houding van kerken ten opzichte van homoseksualiteit. Hij zoekt het meer in het vele groen in de regio en de aanwezigheid van veel grote wegen.

Dominee Westra uit Ede is er echter van overtuigd dat er minder mannenontmoetingsplekken zouden bestaan als de kerk minder moeite zou hebben met homoseksualiteit: ‘Dan zou de behoefte zeker afnemen.’ Hij ziet een trend richting meer acceptatie, maar voorspelt dat het nog minstens 20 jaar duurt voordat homoseksualiteit op de Biblebelt geen enkel probleem meer is.

Foto: Omroep Gelderland

‘Eerlijk en open gesprek’

Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter van de christelijke LHBTI-vereniging ChristenQueer (voor lesbiennes, homo’s, bi’s, transgenders en interseksuelen), vindt dat er binnen de kerk een ‘eerlijk en open gesprek’ gevoerd moet worden: ‘We weten dat er ook onder christenen veel mensen zijn die worstelen met hun seksualiteit, die zich hiervoor schamen.'

Van Leeuwen: 'Het is jammer als mannen hun toevlucht zoeken tot een homo-ontmoetingsplaats, omdat ze daar anoniem zijn en zich veilig voelen. Wij staan ervoor dat je mag zijn wie je bent, ook als homo of lesbienne, ook binnen de geloofsgemeenschap.’

Ook volgens Van Leeuwen is het thema homoseksualiteit binnen christelijke kringen ‘gelukkig wel steeds minder een taboe, maar over het algemeen wordt nog steeds onderschat wat de gevolgen zijn als je niet eerlijk kunt zijn over je gevoelens’.

‘In de kast blijven geen wonder’

Daar sluit Miranda Terpstra van Wijdekerk, een christelijke stichting die zich inzet voor de acceptatie van LHBT’s binnen de kerk, zich bij aan. Ook zij is niet verbaasd over het relatief hoge aantal mannenontmoetingsplekken op de Gelderse Biblebelt.

‘Ik weet niet of je kunt concluderen dat de mannen die deze plaatsen bezoeken dan ook allemaal uit de orthodox-christelijke hoek komen,' zegt Terpstra, 'maar degenen die binnen deze traditie zijn opgegroeid, weten dat voor een duurzame en trouwe liefdesrelatie met iemand van de gelijke sekse vaak weinig tot geen ruimte is.’