Personeelstekort bij Vérian, cliënten weken zonder hulp

NIJMEGEN - Nijmeegse cliënten van de zorgverlener Vérian zitten al weken zonder hulp. Dat blijkt uit brieven van de zorgverlener aan zijn cliënten die in handen zijn van Omroep Gelderland.

In de brieven staat onder meer dat medewerkers van Vérian meeliepen in de Nijmeegse Vierdaagse en dat er daardoor geen hulp beschikbaar was bij de cliënten. In een andere brief staat: 'Volgende week hebben wij de meeste medewerkers op vakantie. Net als voorgaande jaren is het daardoor moeilijker die planning rond te krijgen.' Om die redenen kan de organisatie aan een deel van de cliënten geen zorg aanbieden.

'Grote zorgen'

Het Nijmeegse SP-raadslid Petra Molenaar maakt zich zorgen. 'Er zijn nu cliënten die incontinent zijn en die twee weken in hetzelfde beddengoed moeten slapen, dat is echt niet oké.' Ze zal dit de komende tijd ook kritisch volgen en indien nodig 'spreek ik de wethouder aan op wat hier speelt, hij heeft immers gezegd dat cliënten niet de dupe zullen worden van de werkwijze van Vérian.' Daarnaast roept Molenaar mensen op van zowel Vérian als van andere zorgverleners om zich bij haar te melden, als er misstanden zijn bij de hulp.

Vérian lost het op

Woordvoerster Marsha Spithoven van Vérian bevestigt dat de zorgverlener brieven aan cliënten heeft gestuurd over problemen met de zorg. 'Dat is eigenlijk elk jaar een periode van zes weken met vakanties.' De problemen met de incontinente man zijn achter de rug. 'Voor schrijnende gevallen wordt een oplossing gevonden.'

Vérian heeft wekelijks contact met gemeenten om alles af te stemmen, zodat schrijnende gevallen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. 'We zijn van 's ochtends tot 's avonds bezig om het rooster vol te plannen. Dat laat onverlet dat het heel vervelend kan zijn', aldus Spithoven. Om hoeveel cliënten het gaat, kan Vérian niet zeggen.

Aanbieders mogen minder hulp verlenen

Volgens woordvoerster Mariska Schok van de gemeente Nijmegen mogen zorgaanbieders tijdelijk minder zorg verlenen, maar wel in overleg met de cliënt. Zijn of haar eigen netwerk kan dan inspringen. 'Er is wel een schrijnend tekort aan mensen', bevestigt Schok. 'Het is vaak overmacht. Als de mensen er niet zijn, wordt het echt lastig.' Volgens haar speelt het probleem ook bij andere zorgaanbieders.

