Onderzoekster WUR naar ziekenhuis na bijensteek

WAGENINGEN - Een onderzoekster van de Wageningen Universiteit (WUR) moest woensdag naar het ziekenhuis. De vrouw kreeg een allergische reactie na te zijn gestoken door een bij.

Volgens een woordvoerder van de WUR was het slachtoffer bezig met promotie-onderzoek en een ervaren imker. Ze droeg beschermende kleding. De vrouw was op dat moment in het gezelschap van een andere onderzoekster.

Over de toestand van het slachtoffer is verder niets bekend.