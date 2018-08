Wie wordt de tandem piloot van Joelle?

BEEKBERGEN - .

Mijn naam is Joelle en ben 17 jaar oud. Ik zit in het paracycling talententeam van de knwu, doordat mijn eigen piloot een zware blessure heeft en de rest van het seizoen niet meer kan rijden ben ik op zoek naar een dame tandem piloot die met mij 15 september het Nk en rond het weekend van 30 september de Europacup in Praag kan rijden. Voor de wedstrijden heb je een wedstrijdlicentie nodig van de KNWU Je hoeft geen ervaring te hebben met tandem rijden.

Ik zoek iemand van boven de 18 jaar, ongeveer 37/38 km per uur rijdt, grote afstanden kan rijden en iemand die in de buurt van Arnhem woont. Vanaf september woon ik namelijk intern op Papendal.

Zin in een testrit? Laat hieronder uw reactie achter!