Politie vindt wapens in schuur, bewoner moet nog 12 dagen cel in

ZEVENAAR - De politie heeft dinsdagmiddag vier wapens aangetroffen in een schuur in Zevenaar. Agenten kwamen bij het huis, omdat de bewoner nog een celstraf van twaalf dagen moest uitzitten.

'Na een tijd wachten deed de bewoner de deur open. Hij was volgens hem al in beroep gegaan, alleen was dit een jaar te laat', aldus de politie. De agenten die bij hem voor de deur stonden hebben de man meegenomen en overgebracht naar het Huis van Bewaring in Arnhem.



Het is niet bekend waar de bewoner voor veroordeeld is. De vier wapens zijn in beslag genomen. Een officier van justitie beslist wat er mee gaat gebeuren.