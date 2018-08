Vierde slachtoffer schietpartij New York is vrouw (38) uit Rheden

Hulpdiensten zijn aanwezig bij een appartement in de wijk Queens van de Amerikaanse stad New York, waar de vier doden vielen. Foto: ANP

RHEDEN - Het vierde slachtoffer van het familiedrama in New York is een in Rheden geboren vrouw van 38. Dat bevestigt een woordvoerder van de familie aan Omroep Gelderland.

Het gaat om de huidige vrouw van James Shields, Saskia, geboren in Rheden en voor haar vertrek naar Amerika woonachtig in Deventer. Dat laatste meldt de Stentor.

'De familie is erg aangeslagen en verdrietig', zegt de woordvoerder. Ze vraagt om terughoudendheid van de media in het verwerken.

Saskia woonde in New York

Dinsdagavond werd bekend dat er vier mensen dood gevonden waren in een appartement in de wijk Queens in New York. Het bleek om een familiedrama te gaan om de voogdij van de zoon van James Shields; Shields is de schutter.

Hij was eerder getrouwd met de 47-jarige Linda Olthof. Samen hadden zij een 6-jarig zoontje James Junior. Volgens ABC7-News liep de relatie van Shields en Olthof op de klippen en ging zij, ooit acterend in Goede Tijden, Slechte Tijden, terug naar Nederland. Ze was toen in verwachting van James.

In de tussentijd leerde James Shields Saskia uit Rheden kennen en trouwde met haar. Volgens de woordvoerder van de familie woonde de vrouw ook in New York.

'Ruzie om kind'

James Shields was op internet een geldinzamelingsactie gestart om geld op te halen. Hij kon het niet verkroppen dat zijn ex-vrouw Linda met hun zoon terug is gegaan naar Nederland. Hij omschreef Linda als 'extreem jaloers en verbitterd'. Saskia daarentegen noemde hij 'extreem liefdevol'.

