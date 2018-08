'25 dienstpistolen gestolen bij wapenroof in Zutphen'

ZUTPHEN - Bij de inbraak bij de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) in Zutphen zijn 25 Walther-dienstwapens gestolen. Dat zegt Marcel Smit, voorzitter van justitievakbond Juvox, woensdag. 'Dat heb ik via mijn eigen bronnen gehoord.'

De wapenroof was in de nacht van zondag op maandag. Volgens Smit zijn er ook 18 patronen per wapen gestolen. 'Dat is de standaardhoeveelheid.' Dan zou het gaan om 450 patronen van 9 millimeter. 'Levensgevaarlijk in de handen van criminelen. Dit zijn geen luchtbuksen.'

De politie wil bevestigen noch ontkennen om hoeveel wapens en patronen het gaat. 'Daar doen we geen mededelingen over, omdat wij het nog aan het onderzoeken zijn', laat een woordvoerster weten.

'Zat alarm erop?'

Smit stelt dat de inbraak vragen oproept: 'Zijn de protocollen nageleefd? Heeft het alarm erop gezeten? Hoe is het in de rest van Nederland gesteld bij de wapendepots?'

Volgens Smit hebben de daders alle tijd en ruimte gehad om de inbraak te doen. 'Ze zijn niet gehinderd. En het lijkt dat ze wisten dat ze niet gehinderd zouden worden. Als het alarm erop had gezeten en was afgegaan, zou er binnen no-time beveiliging zijn geweest. Dat gaat via de meldkamer.'

'Mogelijk inside job'

Het zou dus een inside job kunnen zijn geweest, dus met hulp van (oud-)medewerkers van Justitie. 'Maar het onderzoek loopt nog', benadrukt de voorzitter van justitievakbond. 'Maar als het zo is, willen wij maatregelen tegen deze rotte appel.'

