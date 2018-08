Hospice eigenlijk geen plek voor een feestje, toch viering koperen jubileum

ARNHEM - Hospice de Hazelaar in Zevenaar bestaat vandaag 12,5 jaar. Al is een hospice doorgaans geen plek waar veel gefeest wordt, gebeurt dat in Zevenaar wel.

Hospice de Hazelaar is een onderdeel van de Liemerije In Zevenaar; een afdeling voor terminaal zieke mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren en in alle rust en veiligheid willen sterven. De Hazelaar staat bekend om de humor en gemoedelijke sfeer.

Een hospice is een plek die voor veel mensen angstig klinkt. Een van de bewoners in Zevenaar vertelt: 'Ik reed hier wel honderd keer voorbij en nooit heb je er erg in dat hier een hospice is. En nu, nu weet ik het heel goed! Het is zo belangrijk dat dit er is. En niet alleen voor mij, ook voor de mensen die na mij hier komen te liggen.'

Er is altijd iemand in de buurt

'Het is voor mij een stukje veiligheid', zegt een ander. 'Thuis wordt alles lastiger. Als ik benauwd word, dan zijn hier binnen enkele seconden mensen om je te helpen. Ik heb hier rust, maar er is altijd iemand in de buurt.'

In het hospice is veel aandacht voor het loslaten van het leven en afscheid nemen. 'Al wordt er weinig gepraat over de dood, het gaat eigenlijk vaak vooral over het leven wat zij hebben geleefd', vertelt Bas Koenders, woonzorgbegeleider bij de Hazelaar.

'Daarnaast proberen wij het voor mensen nog zo aangenaam mogelijk te houden. Er wordt per persoon gekeken of er nog laatste wensen zijn. Willen mensen nog ergens naar toe? Wil iemand nog iets speciaals eten? Samen met de Wensambulance wordt er dan gekeken wat er mogelijk is. Laatst hadden we nog een meneer die uit eten is geweest in een sterrenrestaurant. Hij heeft zijn hele leven uitgebreid willen koken en lekker eten vond hij heel belangrijk dus is zo'n bezoekje heel waardevol voor iemand die stervende is.'

Het koperen jubileum wordt in verband met de vakantie echt gevierd op 12 september met een receptie voor alle betrokken van het hospice.