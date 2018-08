NEC bezig met terughalen van 'superprof' Van Eijden

NIJMEGEN - NEC maakt er werk van om Rens van Eijden terug te halen naar De Goffert.

De 30-jarige centrumverdediger komt bij AZ niet meer in aanmerking voor een basisplaats, maar heeft daar nog wel een contract voor twee jaar. Van Eijden speelde van 2009 tot 2016 al voor NEC en was aanvoerder van de ploeg die in 2015 met veel records kampioen werd van de eerste divisie.

"Het zou fantastisch zijn als het lukt", zegt technisch directeur Remco Oversier. "Met zijn ervaring en alles wat hij mee brengt. Een superprof, die de club ook heel goed kent. Maar er zijn veel kapers op de kust en dat contract bij AZ is ook een probleem."

Onder meer FC Twente is ook geïnteresseerd in de ervaren verdediger.